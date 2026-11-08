Zona Franca en Buenaventura: Propuesta para Atraer Inversión y Empléo Masivo

Líderes locales y empresarios exigen una zona franca especial en Buenaventura enfocada en generación de empleo y atraer inversión internacional mediante beneficios fiscales específicos.

Representantes del sector privado y líderes comunitarios de Buenaventura están impulsando la creación de una zona franca especial con el objetivo de transformar la economía de la ciudad. Esta iniciativa busca atraer nuevos emprendimientos nacionales e internacionales, priorizando la generación masiva de empleo sobre el recaudo fiscal inmediato. La propuesta se enmarca en un esfuerzo por incluir este modelo de desarrollo en el Plan Nacional de Desarrollo vigente.

Solicitud Formal al Vicepresidente Restrepo

La carta oficial que será entregada próximamente al vicepresidente Miguel Germán Ruiz Restrepo está encabezada por el cantante Yuri Buenaventura. Este músico, quien hace una semana organizó un concierto con Carlos Vives y Andrés Cepeda en el Palacio de Congresos de París, reunió a 3000 asistentes para recaudar fondos en beneficio de la ciudad tras los efectos de un terremoto reciente. La misiva destaca una serie de proyectos estructurados por las organizaciones Compromiso Valle y ProPacífico.

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El objetivo central de esta comunicación es solicitar oficialmente que se incorpore en el Plan Nacional de Desarrollo una zona franca con características únicas. Los promotores argumentan que este mecanismo es esencial para superar los obstáculos históricos que han impedido el desarrollo sostenible de la región del Pacífico colombiano. La estrategia se basa en demostrar viabilidad económica mediante la atracción directa de capital foráneo.

Beneficios Fiscales y Modelo de Desarrollo

La propuesta técnica establece que la tasa de renta en esta nueva zona especial no debería superar el 10 por ciento durante un período de 20 años. Los impulsores enfatizan que el enfoque debe ser la creación de puestos de trabajo y no simplemente un instrumento para aumentar la tributación estatal. Este enfoque imitativo se inspira directamente en las zonas económicas especiales implementadas por Deng Xiaoping en China en 1980.

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El éxito del modelo chino se evidencia en el crecimiento de Shenzhen, que pasó de 25.000 habitantes a convertirse en una metrópoli de casi 18 millones de habitantes. Esta transformación occurred en 40 años, logrando un ingreso per cápita de 25.000 dólares. La clave residió en la ubicación cercana a grandes centros urbanos, mano de obra abundante y competitiva, bajos impuestos y protección política frente a la oposición interna.

Impacto Económico y Proyección Regional

Los expertos señalan que este tipo de iniciativas genera efectos enormes en la localización de nuevas empresas, contrariamente a lo que predice la teoría tradicional de la economía del desarrollo. La propuesta busca evitar el simple traslado de empresas colombianas existentes y concentrarse en atraer nuevos emprendimientos que impulsen la competitividad global. Se cita la idea del segundo México como meta potencial, según lo plantea Alejandro Salazar en su literatura reciente.

Además de la zona franca, existen otros proyectos de gran escala disponibles para la región. El proyecto del tren de carga alternativo al Canal de Panamá, que va de la bahía de Cupica a Turbo, podría aportar al Chocó unos 200 millones de dólares al año en regalías. Otras iniciativas incluyen el malecón del río Atrato para promover el turismo en Quibdó y la propuesta Chocó Biográfico del PhD Pablo Palacios.

La situación en Buenaventura también se aborda desde la perspectiva social, mediada históricamente por el obispo Rubén Darío Jaramillo. Este líder religioso facilitó la paz entre las bandas Shottas y Espartanos, evidenciando que la demanda principal de la juventud local era obtener un trabajo formal. La integración de estos proyectos civiles y fiscales representa un camino viable para que Colombia decida ser un gran país, cumpliendo la visión del historiador Malcolm Deas.