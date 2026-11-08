Zonas Francas Sabana: Expansión de Centros de Datos y Desafíos Hídricos

Las zonas francas de la Sabana atraen inversión en centros de datos. El uso de sistemas de refrigeración por aire vs. agua varía según la tecnología y la eficiencia energética requerida.

El crecimiento acelerado de la infraestructura de centros de datos en las zonas francas de la Sabana ha transformado la región, atrayendo inversiones millonarias pero también generando debates sobre la sustentabilidad ambiental. Aunque estas instalaciones modernas buscan optimizar el consumo, su expansión eléctrica y territorial avanza sin una medición ambiental comparable que permita a las autoridades ejercer un control riguroso. La falta de estandarización en los indicadores de uso de recursos plantea retos significativos para la regulación futura de este sector en rápido desarrollo.

En el interior del centro de datos Ilkari, ubicado en el municipio de Tocancipá, el aire frío circula entre filas de gabinetes negros para recoger el calor generado por los servidores. Este sistema mecánico devuelve el aire a unidades de enfriamiento antes de reiniciar el ciclo, manteniendo las luces verdes y azules parpadeando en un lenguaje técnico que solo es comprendido por las máquinas y los operadores. Eduardo Espinel, director del centro, supervisa cada detalle de la operación para garantizar que los servicios prestados a empresas y entidades públicas funcionen con la máxima eficiencia posible.

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Diferencias en Sistemas de Refrigeración

El centro de datos Ilkari cuenta con una capacidad inicial de 1,2 megavatios y planes de expansión en varias etapas, aunque no alcanza el tamaño masivo de los complejos diseñados para las cargas más exigentes de la inteligencia artificial. Su sistema de refrigeración se destaca por no usar agua como base, una característica que responde a una de las preocupaciones más estridentes suscitadas por esta infraestructura a nivel mundial. La refrigeración para esta escala utiliza ventilación mecánica y ambiental, un mecanismo que confirma parte de la defensa de la industria frente a las críticas sobre el uso excesivo de recursos hídricos.

Javier Andrés Valencia, gerente de operaciones de Ilkari, explica que el aire puede atender densidades moderadas de procesamiento. Sin embargo, las cargas de inteligencia artificial pueden concentrar hasta 100 o 120 kilovatios en un solo rack, un punto en el que el enfriamiento por aire ya no es viable y se requieren otros métodos. Esta distinción técnica es fundamental para entender que la discusión no se puede reducir a una elección simple entre aire y agua, ya que las alternativas secas reducen el consumo de agua pero pueden necesitar más electricidad.

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Indicadores de Eficiencia Energética

Los sistemas evaporativos o líquidos pueden quitar el calor con mayor eficiencia energética, pero utilizan agua, lo que hace que el resultado final dependa del clima, el diseño, la fuente de electricidad y el uso efectivo de los servidores. Una revisión realizada por investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en Estados Unidos encontró que no existe una receta única para reducir la huella hídrica, pues las diferencias entre cargas pueden variar según la eficiencia de los equipos y el método de refrigeración implementado.

Para medir estos componentes críticos, la industria utiliza dos indicadores estándar: el PUE, que compara la energía que recibe el edificio con la que usan los equipos, y el WUE, que relaciona el agua consumida con la energía usada. Este último indicador tiene dos alcances específicos: el WUE de sitio, que registra el agua usada directamente en el centro, y el WUE de origen, que incluye el agua asociada a la generación eléctrica. Esta distinción es crucial, ya que una instalación puede reportar un consumo directo cercano a cero mientras mantiene una huella indirecta significativa por la electricidad que necesita.

Inversiones y Proyecciones Futuras

La CEO de ICREA y socia fundadora de la Asociación Colombiana de Data Centers, Carolina Cortés, resume esta complejidad afirmando que la demanda de recursos depende del tipo de centro de datos. La región de la Sabana ofrece dos ventajas competitivas clave: el clima frío, que reduce parte del esfuerzo para controlar la temperatura, y las zonas francas, que permiten importar equipos y realizar inversiones bajo condiciones tributarias favorables. Esta combinación ha posicionado a la Sabana como uno de los principales destinos para estas infraestructuras tecnológicas.

Esta distinción en los indicadores será especialmente importante para los proyectos que están por venir en la región. ODATA, aliada de Aligned Data Centers, anunció una inversión de 1.300 millones de dólares para construir BG02 en Mosquera y BG03 en Tenjo. Estos nuevos proyectos tendrán capacidades de 24 megavatios y 120 respectivamente, lo que subraya la necesidad de un marco regulatorio robusto que equilibre el crecimiento económico con la responsabilidad ambiental en un sector de tan alto impacto.