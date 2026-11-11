Zorro recién nacido recuperado en centro especializado del Área Metropolitana

Un zorro perro solo de apenas días de vida fue trasladado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, donde su cuidado técnico asegura su desarrollo. El caso ofrece pautas sobre la intervención responsable de animales silvestres en Medellín.

Un zorro perro de apenas unos días de nacida, con los ojos todavía cerrados y un cuerpo tan pequeño que requería cuidados especializados, llegó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana, tras ser hallado solo en una zona verde de un parqueadero de Medellín. El hallazgo generó preocupación y motivó su traslado inmediato al centro de atención especializada, donde los profesionales evaluaron su estado de salud y determinaron que estaba en fase neonatal.

Manejo veterinario y observación especializada

En la valoración inicial, el equipo veterinario detectó una leve distensión abdominal y una herida umbilical en proceso de cicatrización, sin signos de infección. La condición general del animal era favorable, pero su corta edad exigió una observación continua y una atención permanente que incluya alimentación, monitoreo de crecimiento y seguimiento médico.

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Desde su ingreso, el pequeño zorro ha sido objeto de cuidados intensivos por parte de un equipo multidisciplinario. Tras dos meses y medio, el animal ha ganado peso, muestra mayor alerta ante estímulos y una curiosidad marcada por su entorno, aunque sigue en una etapa infantil que requiere condiciones especiales para completar su desarrollo.

Desafíos de la crianza artificial

Andrés Gómez, supervisor del CAVR, explicó que la crianza artificial demandá un esfuerzo considerable porque los profesionales deben reproducir, en la medida de lo posible, el régimen de alimentación, protección y enseñanza que la madre provee en la naturaleza. La labor implica cuidados permanentes, alimentación adecuada, vigilancia del crecimiento y seguimiento de las reacciones del animal frente al entorno para garantizar su evolución sin trastornos de comportamiento.

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Posibles causas del abandono aparente

Los especialistas analizan varias hipótesis sobre cómo el padre ávido de alimento pudo haber dejado a su cría sola en el parqueadero. En muchas especies silvestres, la madre se aleja temporalmente para buscar comida o realizar actividades esenciales, dejando a sus crías ocultas y protegidas. Un cambio brusco del entorno o un estímulo perturbador también pueden inducirla a desplazarse, sin que exista abandono verdadero.

Consejos para la intervención responsable

El CAVR llama a la población a no recoger ni manipular de inmediato a las crías que se encuentren solas. Se recomienda determinar si presentan heridas, están en peligro o requieren asistencia antes de intervenir. Si se evidencia un riesgo, es imprescindible comunicarse con los responsables de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en lugar de intentar capturar o trasladar el animal.

Para reportar casos, la región dispone de la línea de emergencias de fauna silvestre 304 630 0090, habilitada también para mensajes de WhatsApp, que conecta directamente con los profesionales capacitados para atender estos incidentes.

La historia del zorro resalta la importancia de actuar comprobando las necesidades del animal y la comprensión de como el entorno natural protege a las crías mientras la madre busca alimento, evitando intervenciones que puedan perjudicar su desarrollo y supervivencia.