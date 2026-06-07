Zverev rompe su maldición y conquista su primer Grand Slam en Roland Garros

Alexander Zverev gana su primer título de Grand Slam al derrotar a Flavio Cobolli en cinco sets en la final de Roland Garros, poniendo fin a una sequía de 30 años para el tenis masculino alemán.

El alemán Alexander Zverev puso fin a su particular maldición en los torneos de Grand Slam al conseguir su primer título importante en Roland Garros , venciendo en una emocionante final al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5/7) y 6-1 en 4 horas y 16 minutos.

El número tres del mundo demostró una gran fortaleza mental para superar los momentos de tensión y lograr una victoria histórica para el tenis alemán. Esta era la cuarta final de Grand Slam para Zverev, tras haber perdido las tres anteriores: el Abierto de Estados Unidos 2020 ante Casper Ruud, Roland Garros 2024 contra Carlos Alcaraz y el Abierto de Australia 2025 frente a Jannik Sinner.

Sin embargo, en esta edición de Roland Garros, el destino pareció alinearse a su favor: la lesión de Alcaraz, bicampeón defensor, y las sorpresivas eliminaciones del número uno mundial, Jannik Sinner, y del legendario Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slams, durante la primera semana, dejaron el camino allanado para el alemán. Zverev asumió el rol de favorito con una madurez que no había mostrado antes, superando con solidez a jóvenes promesas como el español Rafa Jódar en cuartos de final y el checo Jakub Mensik en semifinales.

El partido final fue un reflejo de su evolución: un inicio arrollador, una pausa por la reacción de Cobolli, un tercer set en el que supo mantener la calma, un cuarto set perdido en un tie-break ajustado y un quinto set donde demostró su superioridad física y mental. Con el triunfo, Zverev no solo celebró su primerGrand Slam, sino que también devolvió a Alemania a la cima del tenis masculino después de 30 años, desde que Boris Becker ganara el Abierto de Australia en 1996.

En la era Open, Roland Garros había sido un territorio hostil para los alemanes; solo Steffi Graf había triunfado allí en el cuadro femenino, con seis títulos, el último en 1999. Para encontrar un campeón alemán masculino en París antes de Zverev, hay que remontarse a los años 30, con Gottfried von Cramm (1934, 1936) y Henner Henkel (1937).

La victoria también tuvo un sabor agridulce para Italia, que sigue esperando un campeón masculino desde 1976, cuando Adriano Panatta levantó la Copa de los Mosqueteros. Cobolli, quien había derrotado a Zverev en Múnich en abril, no pudo repetir la hazaña y confesó entre lágrimas: 'Te lo mereces. Estoy feliz por ti, pero triste porque estuve cerca. Déjame ganar la próxima vez'.

El ambiente en la Philippe-Chatrier fue electrizante, con la presencia de la campeona femenina, la rusa Mirra Andreeva, de apenas 19 años, quien también celebró su primer Grand Slam el sábado anterior. Zverev, visiblemente emocionado, recordó su derrota en la final de 2024: 'He vivido los mejores momentos de mi carrera en esta pista, pero también los peores. Perdí aquí una final del Grand Slam hace dos años. Pero por fin la historia tiene un final feliz'.

Con este título, el alemán consolida su lugar en la élite del tenis mundial y abre una nueva era para el deporte en su país, donde las generaciones más jóvenes tienen ahora un referente claro. La final no solo fue un partido de tenis, sino una demostración de resiliencia y superación personal, valores que Zverev ha cultivado a lo largo de los años y que finalmente rindieron frutos en el escenario más grande del tenis sobre arcilla





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